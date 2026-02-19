Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku

Ka ndërruar jetë profesori Hajdar Mallaku, i cili deri në pension ka punuar në gjimnazin “Gjon Buzuku” në Prizren.
Ai ka dhënë kontribut të çmuar ndër vite në arsimimin e gjeneratave të shumta të nxënësve.
Përveç angazhimit në arsim, Mallaku ishte edhe autor i disa librave, përmes të cilëve ka kontribuar në fushën e dijes dhe kulturës.
Hajdar Mallaku ishte bashkëpunëtor i rregullt i Portalit Informativ “PrizrenPress”, ku ka trajtuar tema të ndryshme me interes publik.
Vdekja e tij përbën humbje për familjen, miqtë, kolegët dhe për komunitetin arsimor në Prizren./PrizrenPress.com
