10.9 C
Prizren
E martë, 18 Nëntor, 2025
type here...

FokusKulture

Ndahet nga jeta veterani i arsimit dhe krijuesi letrar, Ibrahim Skënderi

By admin

Ka ndërruar jetë në moshën 77-vjeçare veterani i arsimit dhe krijuesi letrar nga Opoja, Ibrahim Skënderi, nga fshati Brrut.
Ai ishte ish-drejtor dhe mësimdhënës shumëvjeçar në shkollën “Sezai Surroi” në Bellobrad dhe në gjimnazin “Ruzhdi Berisha” në Dragash.
Lajmin për ndarjen nga jeta e kanë bërë të ditur familjarët e tij përmes rrjeteve sociale.
Varrimi do të bëhet sot, në kohën e drekës, në varrezat e fshatit Brrut.
Ibrahim Skënderi kishte dhënë kontribut të çmuar në arsim për 44 vjet e 20 ditë, duke shërbyer me përkushtim si drejtor dhe mësimdhënës.
Përveç arsimit, ai është vlerësuar edhe për krijimtarinë letrare kushtuar fëmijëve, si dhe për aktivitetin e tij atdhetar e kulturor.

Previous article
Incident në Prizren: Theret me thikë 14 vjeçarja, shoqërohet në polici 12 vjeçari
Next article
Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Më Shumë

Fokus

Bashkimi e mposht Reggiana-n në Prizren dhe shënon fitoren e dytë europiane

Në një ndeshje dramatike dhe të mbushur me kthesa, Bashkimi triumfoi ndaj skuadrës italiane Pallacanestro Reggiana me rezultat 77:76 në palestrën “Sezai Surroi” në...
Sport

Junior 06 lufton fort, por Peja 03 del fituese në Prizren

Junior 06 zhvilloi një ndeshje të fortë dhe dinamike ndaj Pejës 03, por nuk arriti ta ndalte kundërshtarin, i cili triumfoi me rezultat 76:85...

Aktakuzë ndaj 7 personave për urën metalike në Ngucat që s’u ndërtua fare

Shtyhet afati për aplikim për bursa studentore në Dragash

Bexhet Xheladini, kryetari me më së shumti vota të diasporës

Të shtunën, krejt Prizreni n’sallë: Bashkimi kërkon fitore të madhe kundër Pejës

Aksident tragjik në magjistralen Suharekë – Rahovec

Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash

Bashkimi nuk ndalet: 6 fitore në 6 ndeshje

Dorëheqja e Memli Krasniqit nga drejtimi i PDK-së, Totaj: Shembull i lidershipit modern

Fillon trajnimi gjashtëditor për mësimdhënësit e Prizrenit, Veselaj-Gutaj: Zhvillimi profesional mbetet prioritet

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

28 Nëntori/ Flamuri, pavarësia dhe kujtesa kombëtare

Prizren: Dy persona kapen me drogë, njëri dërgohet në mbajtje e tjetri lirohet

Vetura përfshihet nga flakët në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Mediat tiranase: Shehi largohet nga Ballkani?!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne