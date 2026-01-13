1.8 C
Ndahet nga jeta zyrtari i Gjykatës Themelore në Prizren

By admin

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në Prizren, ku është ndarë nga jeta një zyrtar i Gjykatës Themelore, mëson Gazeta Sinjali.

Viktima është Trimor Olloni, punonjës i Gjykatës Themelore në Prizren, i cili është dërguar pa shenja jete në Emergjencë.

Sipas informacioneve, rreth orës 15:00 është pranuar njoftimi se Olloni ishte dërguar në Emergjencë, por mjekët kanë konstatuar se ai kishte ndërruar jetë. Në vend kanë dalë njësitet policore dhe hetuesit përkatës, ndërsa rasti është iniciuar si “Hetim i vdekjes”.

Nga raporti fillestar mjekësor dyshohet se vdekja ka ardhur si pasojë e arrestit kardiak, megjithatë, për sqarimin e plotë të rrethanave, me urdhër të Prokurorit Kujdestar nga Departamenti i Krimeve të Rënda, trupi i pajetë është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.

