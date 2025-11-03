10.8 C
Ndarja e mandateve në Prizren, PDK merr 13 asambleistë, LVV-9



Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka shpallur rezultatet përfundimtare për Kuvendin e Komunës së Prizrenit për zgjedhjet e vitit 2025.

Me gjithsej 41 vende në Kuvendin Komunal, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) është fituese kryesore, duke siguruar 13 mandate dhe 19,582 vota (32.34% të totalit).

Lëvizja Vetëvendosje (LVV) ka fituar 9 mandate me 12,916 vota (21.33%)
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka siguruar 6 mandate dhe 8,310 vota (13.73%)
Bashkimi Demokratik i Prizrenit ka marrë 3 mandate me 4,081 vota (6.74%)
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka fituar 2 mandate me 3,140 vota (5.19%)
Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ka fituar 2 mandate me 2,718 vota (4.49%)

Kandidatët fitues:

PDK:

  1. Kujtim Gashi (19,582 vota)
  2. Islam Ukaj (1,593 vota)
  3. Arianit Berisha (1,178 vota)
  4. Adem Morina (1,043 vota)
  5. Driton Sallauka (919 vota)
  6. Nehat Elshani (829 vota)
  7. Luljeta Veselaj Gutaj (795 vota)
  8. Çelë Lamaj (787 vota)
  9. Endrit Zogaj (680 vota)
  10. Simir Krasniqi (667 vota)
  11. Ymran Fusha (496 vota)
  12. Drita Qenaj (374 vota)
  13. Dea Gavazaj (331 vota)

LVV:

  1. Dafina Alishani (12,916 vota)
  2. Ilir Gashi (1,098 vota)
  3. Karanfil Haxhillari (808 vota)
  4. Adem Shabaj (621 vota)
  5. Selman Sokolaj (533 vota)
  6. Zgjim Kryeziu (481 vota)
  7. Mergiton Gavazaj (476 vota)
  8. Nerimane Pllana Gashi (426 vota)
  9. Shqipe Shatri Çoçaj (385 vota)

LDK:

  1. Driton Selmanaj (8,310 vota)
  2. Florent Ukaj (937 vota)
  3. Qemal Krasniqi (735 vota)
  4. Haziz Hodaj (498 vota)
  5. Mimoza Memaj (378 vota)
  6. Agnesa Sinanaj Gavazaj (279 vota)

Bashkimi Demokratik i Prizrenit:

  1. Shukri Quni (4,081 vota)
  2. Sefidin Islamaj (479 vota)
  3. Liridona Veçgishti (307 vota)

AAK:

  1. Besnik Krasniqi (3,140 vota)
  2. Nazife Kokollari (243 vota)

Kandidatët e tjerë të zgjedhur për Kuvendin Komunal të Prizrenit përfshijnë përfaqësues të subjekteve të tjera si NISMA SocialdemokrateGuxoSDUYenilikçi Türk Hareket Partisi dhe NOVA Demokratik Stranka.

 

