10.5 C
Prizren
E hënë, 27 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se për shkak të reshjeve të dendura dhe prurjeve të mëdha të ujit, është shkaktuar turbullim në burimet që furnizojnë qytetin e Prizrenit me ujë të pijshëm.

Si masë parandaluese për mbrojtjen e shëndetit publik dhe për ruajtjen e cilësisë së ujit, kompania ka ndërprerë përkohësisht furnizimin me ujë në disa zona të qytetit.

Sipas njoftimit, ndërprerja përfshin një numër të madh lagjesh, përfshirë Ralin, Ortakoll, Arbanën, Bajram Currin, Jetën e Re, Lakuriqin, Jeni Mahallën, Bazhdaranën, Dardaninë, Bajraklinë, Petroven, Kurillën dhe zona të tjera qendrore si Sheshi i Lidhjes, Rr. Adem Jashari, Rr. Nënë Tereza dhe Landovicën (pjesërisht).

Nga ora 03:00 e mëngjesit të 27 tetorit, ekipet e mirëmbajtjes janë në terren duke punuar për normalizimin e situatës dhe pastrimin e burimeve.

Për të siguruar ujë të pijshëm për qytetarët, “Hidroregjioni Jugor” ka paralajmëruar se do të angazhojë autobotë furnizues, ndërsa lokacionet dhe oraret e shpërndarjes do të bëhen publike .

Kompania ka kërkuar mirëkuptimin e konsumatorëve, duke theksuar se situata është pasojë e faktorëve natyrorë jashtë kontrollit të saj dhe ka apeluar për përdorim të kujdesshëm të ujit gjatë kësaj periudhe.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren
Next article
Arrestohet prokurori i Prizrenit, Beqë Shala – dyshohet për marrje të ryshfetit

Më Shumë

Fokus

`Takimet e Gjeçovit` në Zym të Hasit sot nderojnë figurën e Pjetër Bogdanit me shtatore

Në kuadër të manifestimit tradicional kulturor “Takimet e Gjeçovit”, që mbahet çdo vit në Zym të Hasit, dita e dytë e aktivitetit u zhvillua...
Sport

Rahoveci 029 humb në “Mizahir Isma” ndaj Prishtinës

Sigal Prishtina ka regjistruar fitoren e tretë radhazi në ProCredit Superligë, duke triumfuar ndaj Rahovecit 029 me rezultatin 68:77 (22:21, 11:20, 17:16, 18:20) në...

Të dielën ndryshon ora, akrepat kthehen 60 minuta pas

Njoftim për reduktime të furnizimit me ujë në disa zona të Prizrenit

Vetaksident në Vërmicë

Zbulohen 50 mijë euro të padeklaruara në Vërmicë

Institucionet lokale të Suharekës koordinohen për mirëmbajtjen e rrugëve dhe sigurinë gjatë dimrit

Totaj: Jam i hapur për koalicione në Prizren, përjashto LVV-në dhe Emilia Rexhepin

“Koha për Lirinë” – Prizreni ndizet për duelin me Vëllaznimin

Vajza sulmohet nga ariu në Mamushë, shpëton në momentin e fundit |VIDEO

Pas një viti e tre muajsh udhëtim me biçikletë, Ceki Hoti nga Prizreni arrin në Indonezi (VIDEO)

Mbi 2300 gjoba për 24-orë, policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku, arrestohen 31 persona

Edicioni i 24-të i festivalit ReMusica – 18 koncerte dhe mbi 160 artistë në Prishtinë dhe Prizren

Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet

PDK-ja në Has mobilizohet për Totajn për ta bërë për herë të dytë kryetar të Prizrenit

Prizreni ndalon aktivitetet e gjuetisë për sezonin 2025–2026

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne