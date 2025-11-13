KRU Hidroregjioni Jugor ka njoftuar qytetarët e disa rrugëve dhe lagjeve të qytetit se, sot, më 13.11.2025, do të zhvillohen punime për riparimin e defekteve teknike të sistemit të furnizimit me ujë.
Si pasojë e këtyre punimeve, mund të ketë mungesë të ujit dhe rënie të presionit të furnizimit me ujë për disa zona.
Puna do të zhvillohet në rrugët dhe lagjet si më poshtë: Fshati Kobaj, Rr. “Gani Bajrami”, Rr. “Bulevardi V. Frashëri”, Rr. “Prevezë”, Rr. “Xhevat Berisha”, Rr. “Sefë Kosharja”, Rr. “De Rada”, Rr. “Saraji”, Lagjia Dardania.
KRU Hidroregjioni Jugor ka shtuar se punimet do të përfundojnë sa më shpejt që të jetë e mundur për të rikthyer furnizimin normal me ujë.
