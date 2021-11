Ndërroi jetë Nysret Durmishi

Ka ndërruar jetë drejtori i Inspektoratit të Punës në Prizren, Nysret Durmishi.

Lajmin për vdekjen e tij e ka dhënë Zafir Berisha.

Postimi i Berishës

Prehu ne paqe miku im Nysret Durmishi

Ngushellime familjes Durmishi dhe miqeve te vertet, per humbjen e njeriut me human dhe me zemer me te madhe qe kame njohur deri me sot, njeriu i cili ishte ure per te gjithe ata qe kishin nevoj!

Do te mbetesh ne mesin e miqeve sa te jemi gjalle, njeriu i cili i perballove shume sfidave por qe nuk u nenshtrove asnjeher”, ka shkruar Berisha.