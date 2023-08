Ndërron jetë frontmeni i “The Band”, Robbie Robertson

Robbie Robertson, frontmeni i grupit “The Band”, ka vdekur në moshën 80 vjeçare në Los Angeles këtë të mërkurë.

Menaxheri i tij prej 34 vitesh, Jared Levine, bëri një deklaratë duke zbuluar se vdekja e tij erdhi pas një sëmundjeje të gjatë.

Disa nga këngët më të njohura që ai shkroi për “The Band” përfshijnë: “The Night They Drove Old Dixie Doën”, “Up On Cripple Creek” dhe “The Weight”.

Robertson gëzoi gjithashtu një marrëdhënie të gjatë me Martin Scorsese, fillimisht me “The Band”, e më pas si kompozitor solo.

“Robbie ishte i rrethuar nga familja në kohën e vdekjes, përfshirë gruan Janet, ish-gruan e tij, Dominique dhe partnerin e saj, Nicholas si dhe fëmijët, Alexandra, Sebastian, Delphine”, thuhet në deklaratën e menaxherit të tij.

“Ai ka lënë gjithashtu nipërit e mbesat, Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel dhe Seraphina”, shtoi Levine.

Robbie kohët e fundit përfundoi projektin e tij të katërmbëdhjetë muzikor me bashkëpunëtorin e shpeshtë, Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”.

Ai lindi në Toronto në vitin 1943. /Telegrafi/