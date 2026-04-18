Ndërron jetë nëna e kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj

Ka ndërruar jetë në moshën 96-vjeçare nëna e kryetarit të Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj.
Lajmin e ka bërë të ditur vetë Totaj përmes një postimi në Facebook, ku ka shprehur dhimbjen për humbjen e nënës së tij.
“Me pikëllim në zemër njoftoj familjarët, shokët, miqtë e dashamirët se sot, më 18 prill në mëngjes, nana u nda nga jeta”, ka shkruar ai, raporton PrizrenPress.
Ai ka theksuar se humbja e nënës është një nga momentet më të vështira në jetë.
“Nuk paska moment më të vështirë se të mbetesh pa nanë!”, ka shtuar Totaj.
Sipas njoftimit, varrimi i të ndjerës do të bëhet nesër, më 19 prill, në orën 13:00. Xhenazja do të falet në Xhaminë e Terzimahallës, afër gjimnazit.
Ndërsa e pamja do të mbahet për tri ditë, nga 20 deri më 22 prill, nga ora 09:00 deri në 16:00, në Hotel “Theranda”./PrizrenPress.com/
