Ndërron jetë ylli i “Friends”, Paxton Whitehead

Ylli i “Friends”, Paxton Whitehead, ka vdekur në moshën 85-vjeçare.

Aktori anglez, i cili ishte një yll i qëndrueshëm i “Broadway”-it dhe i ftuar i rregullt në një sërë shfaqjesh të viteve nëntëdhjetë, vdiq të premten në një spital në Arlington, Virginia.

Djali i tij, Charles Whitehead, e konfirmoi lajmin për The Hollywood Reporter.

Whitehead do të njihet për shumë njerëz për rolin e Waltham, shefit të Rachel Green (Jennifer Aniston) në Bloomingdale’s gjatë sezonit të katërt të serialit, “Friends”.

Aktori gjithashtu u shfaq në: “Frasier”, “Caroline in the City”, “Ellen”, “3rd Rock from the Sun”, “The Drew Carey Show” dhe “Mad About You”.

I njëjti u shfaq edhe 16 herë të tjera në “Broadway” nga 1962-2018, duke përfshirë: “My Fair Lady” me Richard Chamberlain, “Lettice and Lovage”, “Noises Off dhe The Importance of Being Earnest”.

Ai gjithashtu luajti si Sherlock Holmes në “The Crucifer of Blood” në 1978 dhe 1979, i cili u zhvillua për 236 shfaqje në Teatrin Helen Hayes.

Ylli i famshëm ka lënë pas djalin e tij, Charles dhe vajzën Alex. /Telegrafi