Në 31-vjetorin e rënies, kujtohet heroi Besim Ndrecaj

Besim Ndrecaj është dëshmor i kombit , i cili u vra më 3 maj të vitit 1995 nga forcat serbe në Suharekë.
Ishte ai që nuk pranoi dorëzimin e armës në Shirokë dhe vrau komandantin famëkeq të milicisë serbe, Dragan Shoshkiq.
I lindur më 10.10.1956 në fshatin Maqitevë të komunës së Suharekës, Besim Ndrecaj, para aktit heroik të rënies, do të mbahet mend si një kundërshtar i madh i regjimit jugosllav, i cili e kishte vënë në shënjestër që në rininë e tij.
I shkolluar për gjeodezi, Ndrecaj në vitin 1978 nisi ta ushtrojë këtë profesion në komunën e Suharekës, por u largua nga puna dhe u dënua pasi kishte sulmuar fizikisht drejtorin serb të asaj kohe.
Ndjekja ndaj Besimit nuk u ndal kurrë, por këto veprime duket se vetëm sa e forcuan atë.
Disa vite pas rënies, me vendim të ish-presidentes Atifete Jahjaga, ai u shpall Hero i Kosovës.
I udhëhequr nga kjo bindje, historia tregon një ngjarje në stacionin e autobusëve, kur Besim Ndrecaj merr urdhër të ndalet pasi ndaj tij ishte lëshuar një urdhër-arrest.
Por befasia ndodh kur Ndrecaj nxjerr revolen, çarmatos policët serbë dhe i detyron ata të kthehen në stacionin policor në Suharekë, i vetëdijshëm se për të po fillonte një etapë edhe më e rrezikshme.
Me aksionin për mbledhjen e armëve, në vitin 1995, policia niset për ta çarmatosur Besim Ndrecajn, i cili në atë kohë punonte në Shirokë.
Ky aksion udhëhiqej nga komandanti Dragan Shoshkiq, por që doli të ishte i fundit për të.
Gjatë kësaj përballjeje, Besim Ndrecaj e vrau Shoshkiqin dhe plagosi zëvendëskomandantin Dragan Dobrosavleviq.
Beteja e radhës e Besim Ndrecajt, që mbante pozitën e komandantit të njësitit gueril për Suharekë, “Zjarri 002”, ishte në Malësi të Re të Prizrenit, ku jetonte me familjen.
Forcat serbe nisën aksionin, kësaj radhe, siç thonë familjarët, për ta kapur të gjallë Besimin, i njohur me nofkën “Forca”.
Pas një lufte disaorëshe, Besimi bie në këtë betejë, duke u kthyer në një hero dhe shembull se si vdiset për atdhe.