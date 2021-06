Në 78 vjetorin e lindjes, veshje dhe libra të Ukshin Hotit vendosen në Shtëpinë Muze

Sot shënohet 78 vjetori i lindjes së njërit ndër intelektualët dhe veprimtarët më të shquar kosovarë, Ukshin Hotit, shkruan KultPlus.

Ukshin Hoti ka qenë dhe do të mbetet një ndër figurat më të fuqishme të rezistencës në vitet më të vështira për Kosovën.

Më 16 maj 1999, kur në Kosovë po zhvillohej lufta, Ukshin Hoti arrin te fundi i dënimit të tij politik në burgun e Dubravës, pasi u arrestua nga forcat serbe, por edhe pse doli nga burgu, ai asnjëherë nuk u kthye në shtëpi.

Ai mbetet një nga mijërat personat e zhdukur që prej periudhës së luftës në Kosovë.

Sot, në këtë përvjetor të lindjes, ai është kujtuar edhe nga kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti i cili bashkë me aktivistë e banorë të Krushës së Madhe, në Shtëpinë Muze kanë vendosur dy palë rroba të Ukshin Hotit dhe librat e tij.

Kurti është shprehur se jeta e tij vepër dhe rikthimi të shtëpia muze, na mbajnë fort në rrugë të drejtë dhe përplotë me energji për ecje përpara.

Postimi i plotë i Kurtit:

Java e Lëvizjes nisi me 10 qershor me shënimin e përvjetorit të Lidhjes së Prizrenit dhe përmbyllet sot me 17 qershor me shënimin e ditëlindjes së Ukshin Hotit.

Me aktivistë e banorë të Krushës së Madhe, në Shtëpinë Muze, bashkë me Avni Deharin vendosëm dy palë rroba të Bacës Ukë: xhemperin që e ka preferuar më së shumti dhe një kostum vere të cilin e veshi kur doli nga burgu i parë. Ai kostum shihet edhe në fotografinë nga një koncert i Shkurte Fejzës në Kërçovë.

Librat e Profesor Hotit, jeta e tij vepër dhe rikthimi te kjo shtëpi na mbajnë fort në rrugë të drejtë dhe përplot me energji për ecjen përpara. / KultPlus.com