Në BE përmes Serbisë, kontrabandohen mbi 5 mijë persona nga Kuba

Mbi 5 mijë migrantë janë kontrabanduar nga Kuba nëpërmjet Serbisë në Bashkimin Evropian për 9 mijë euro për person, ka bërë të ditur Europol.

Forcat e zbatimit të ligjit nga pesë vende kanë ndërprerë një rrjet kriminal ndërkontinental që kontrabandon emigrantë nga Kuba në Bashkimin Evropian. Hetimi, i koordinuar nga Europol dhe INTERPOL, çoi në arrestimin e 62 personave, 25 prej të cilëve ishin shtetas kubanë. Anëtarët e rrjetit të kontrabandës së emigrantëve përdorën një aplikacion të njohur mesazhesh për të reklamuar shërbimet e tyre të paligjshme për klientët kubanë që gjenden në situata të vështira. Për një pagesë prej rreth 9 000 euro organizonin udhëtimin, transfertat dhe siguronin dokumentacion fals. Kriminelët udhëtuan

personalisht nga Kuba në Serbi, duke përfituar nga mungesa e kërkesave për viza për të hyrë në Serbi në atë kohë. Më pas emigrantët do të kontrabandoheshin në Greqi, nga ku udhëtuan për në Spanjë. Në total, dyshohet se rrjeti kriminal ka kontrabanduar me sukses në BE rreth 5 000 shtetas kubanë, duke nxjerrë një fitim prej rreth 45 milionë euro.

Hetimi zbuloi një infrastrukturë komplekse kriminale të ngritur në shumë qytete në të gjithë Spanjën, Greqinë dhe Serbinë, e aftë për t’iu përshtatur rrethanave në ndryshim për të mbajtur biznesin e tyre të paligjshëm. Në ditën e aksionit në qershor të vitit 2023, oficerët e policisë nga të tre vendet sekuestruan një sërë asetesh kriminale, duke përfshirë qindra dokumente të falsifikuara dhe pajisje falsifikuese. Në total u sekuestruan 18 pasuri të paluajtshme, 33 automjete dhe 144 llogari bankare, së bashku me shuma të mëdha parash në monedha të ndryshme.

Reklamë

Bëhu me banesë në super lokacion, pranë qendrave tregtare Galeria Shopping Mall, dhe Abi Çarshia, Qëndra Mjeksis Urgjente 100m , Stacioni i Autobusëve 100m.

Mob: +383 44 128 112

Email: info@renelualtahiri.com

Web: www.renelualtahiri.com

Rrugë jashtëzakonisht e gjatë dhe e shtrenjtë kontrabande

Hetimi nisi në tetor të vitit 2021 pasi autoritetet serbe, greke, maqedonase të veriut dhe finlandez raportuan një numër të shtuar të qytetarëve kubanë që tentonin të hynin në Evropë me dokumentacion të falsifikuar. Në janar të vitit 2023, një Njoftim i Përbashkët i Inteligjencës që përshkruan këtë prirje u lëshua nga Europol, Agjencia e Bashkimit Evropian për Azilin dhe Frontex. Njoftimi me temën “Shtetasit kubanë të kontrabanduar në BE: ndryshimi i rrugëve dhe metoda e veçante në një peizazh gjeo-politik të ndryshuar” raportonte mbi efektin që lufta ruse në Ukrainë pati në rrugët e kontrabandës së emigrantëve.

Fillimisht, shtetasit kubanë udhëtonin komercialisht në Rusi nga Kuba. Atje, kontrabandistët u ofruan atyre mundësinë ose të kalonin kufirin finlandez-rus në mënyrë të parregullt për të hyrë në territorin e BE-së, ose të udhëtonin për në Serbi për të vazhduar udhëtimin e tyre në Evropën Qendrore ose Jugore përmes rajonit të Ballkanit Perëndimor. Që nga fillimi i luftës së nisur nga Rusia kundër Ukrainës, rruga u ndryshua. Shtetasit kubanë u dërguan në Serbi nëpërmjet aeroportit të Frankfurtit, Gjermani. Pas mbërritjes së shtetasve kubanë në Serbi, anëtarët e rrjetit kriminal do të lehtësonin hyrjen e tyre të parregullt në Maqedoninë e Veriut dhe Greqi nga toka. Duke përdorur rrugë të ndryshme, kontrabandistët drejtonin grupe të mëdha migrantësh dhe i bënin të ecnin në errësirë pa furnizime për orë të tëra. Përveç këtyre kushteve të vështira, kriminelët do të përfitonin nga emigrantët, përfshirë të miturit, dhe do t’i nënshtroheshin atyre mashtrimeve, grabitjeve dhe zhvatjeve. Në disa raste, gratë transferoheshin në grupe të tjera kriminale për shfrytëzim seksual.

Pas mbërritjes së tyre në Greqi, emigrantët ose do të aplikonin për azil ose do të përdornin transportin e mëtejshëm drejt vendeve të tjera të BE-së të organizuar nga kriminelët, si fluturimet për në Spanjë ose transportin detar për në Itali. Për të udhëtuar brenda BE-së, rrjeti kriminal u siguronte migrantëve dokumente të falsifikuara ose përdori të ashtuquajturën metodë të ngjashme, në të cilën dokumentet origjinale të udhëtimit vidhen dhe i jepen një migranti që ngjan shumë me pronarin e vërtetë të pasaportës.