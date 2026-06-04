Në breg të detit

Enver Sulaj
Rëra djeg si flaka, si prush dashurie
Mes ujit e tokës, ndjenjë përjetësie.
Anijet po vijnë, ngadalë si gjithmonë
Qetë-qetë si jeta, si ëndrra jonë.
Po vijnë dhe dallgët, me ritmet plot jetë
Kur kthej kokën anash, shoh se nuk jam vetë.
Dhe vjen nata, me hënën zgjuar
Pranë detit e tokës, në ty dashuruar.
Shëngjin, 29 maj 2026
Marketing
“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren