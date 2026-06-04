Kulture

Në breg të detit

By admin

Enver Sulaj

Rëra djeg si flaka, si prush dashurie
Mes ujit e tokës, ndjenjë përjetësie.

Anijet po vijnë, ngadalë si gjithmonë
Qetë-qetë si jeta, si ëndrra jonë.

Po vijnë dhe dallgët, me ritmet plot jetë
Kur kthej kokën anash, shoh se nuk jam vetë.

Dhe vjen nata, me hënën zgjuar
Pranë detit e tokës, në ty dashuruar.

Shëngjin, 29 maj 2026

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