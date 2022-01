Në çfarë moshe e humbën virgjërinë këto fytyra publike?

Humbja e virgjërsë është si një përshtypje e parë dhe një shans që vije një herë në jetë.

Të gjithë e mbajmë mend se si e bëmë veprën për herë të parë (nëse e keni bërë).

Madje, disa nga të famshmit dhe yjet e Hollywood-it, nuk kanë hezituar të zbulojnë detajet kryesore rreth humbjes së virgjërisë si dhe moshën kur e kanë bërë.



Anthony Kiedis – 12



“Një natë, kur Anthony ishte 12 vjeç, ai shkoi me të atin në dhomën e Rainbow dhe e dashura e babait të tij, ishte atje duke kërcyer për të”, tha biografi i këngëtarit të “Red Hot Chili Peppers”.

Këngëtari amerikan, Anothony e kishte pyetur të atin nëse mund ta provonte përvojën e pare seksuale, dhe ky i fundit e pranoi me shumë dëshirë.

“Dhe Anthony pyet: ‘Babi, a mund të kem përvojën time të parë seksuale me të dashurën tënde?’ Dhe babai i tij thotë, ‘Sigurisht, bir”.

“Kështu ata kthehen në shtëpi dhe babai i tij ndërton një shtrat të madh nga katër dyshekë në dhomën e tij dhe e vendos vajzën pranë tij. Dhe kështu Keidis, humbet virgjërinë e tij”, kishte zbuluar biografi.

Diddy – 13



Rep artisti, Diddy, kishte folur hapur për humbjen e virgjërisë, ndërsa pati pranuar se ishte ndikuar shumë nga shikimi i tepruar i filmave me pullë të kuqe.

“E humba virgjërinë time kur isha 13 vjeç dhe ndjeva se isha një yll porno sepse kisha parë pornografi për kaq shumë kohë”, kishte thënë Diddy.

“Jam krenar të them se e dua seksin. Ju mund të më shihni në një dyqan porno në çdo moment – nuk është asgjë për të cilën më vjen turp”, pati shtuar ai.

Kelly Osbourne – 13



“E binda veten se isha shtatzënë kur isha 13 vjeçe dhe nuk më kishin ardhur as periodat”, kishte thënë Kelly, duke folur rreth humbjes së virgjërisë.

Johnny Depp – 13



Aktori dhe muzikanti i pashëm, Johnny Depp, ishte pjesë e grupit të quajtur “The Flame”, kur ai u ndez dhe humbi virgjërinë e tij, ndërsa ishte në turne.

Ai ishte vetëm 13 vjeç kur bëri seks për herë të parë.



Kim Kardashian – 14 vjeç



Modelja, Kim Kardashian, e humbi virgjërinë me nipin e Michael Jackson, TJ Jackson, por ylli i “Keeping Up With the Kardashians” e diskutoi vendimin e saj fillimisht me nënën e saj, Kris Jenner.

Mes tjerash, Kim, gjatë një interviste të vitit 2012, pati thënë se “nuk e kishte shijuar mirë seksin për herë të parë”.

Britney Spears – 14



Ikona e muzikës pop, Britney Spears, e ka humbur virgjërinë e saj në moshën 14-vjeçe. Dhe qëllojeni se me kënd? Po, po. Pikërisht me ish të dashurin e saj, këngëtarin e famshëm, Justin Timberlake.

Nëna e saj Lynn e kundërshtoi këtë fakt, duke thënë se Britney e kishe bërë aktin në moshën 14-vjeçare, por jo me Justin, por një futbollist të shkollës së mesme. Gjithsesi, Britney e ka kundërshtuar këtë.

Nick Cannon – 14



“Gjithmonë më kanë tërhequr pak femrat pak më të mëdha se unë. Madje e humba virgjërinë time me një zonjë të moshuar kur isha 14-vjeç. Në fakt përfundova duke qarë në fund të gjithë sprovës” , kishte thënë, Nick, duke folur për përvojën e tij të parë seksuale.



Angelina Jolie – 14



Aktorja dhe humanistja e njohur, Angelina Jolie, kishte pranuar publikisht se virgjërinë e kishte humbur kur ishte 14-vjeçe.

“Kisha filluar të bëja dilja me të dashurin tim dhe puthjet e emocionet nuk mjaftonin. Kësisoj ne e bëmë atë”, pati thënë ajo.

Khloe Kardashian – 14



Autorja e “Strong Looks Better Naked” dhe ylli i “Keeping up with Kardashians”, u tha prezantuesve të “The View” në vitin 2010 se ajo pothuajse ndihej e “e lidhur” nga partneri i saj më i vjetër.

“Duke parë prapa, mendoj se kjo nuk është një gjë normale”, tha ajo, duke shtuar se ngjarja kishte ndodhur kur ishte 14-vjeçe.

Paris Hilton – 15



Trashëgimtarja e hoteleve, modelja, Paris Hilton, thuhet se ishte 15 vjeçe kur e humbi virgjërinë me vëllain e vogël të Tori Spelling, Randy.

Ata e kryen aktin, dy muaj pas takimit në Palm Springs, sipas njohurive të Hollywood-it dhe vetë Spelling.

Katy Perry – 16

Diva e popit ka treguar se ishte 16 vjeçe dhe e humbi virgjërinë në sediljen e përparme të një veture, të markës, Volvo teksa dëgjonte albumin “Grace” të Jeff Buckley.

Perry pati treguar se e kishte përjetuar fare mirë të bërit seks për herë të parë.

Jessica Alba – 18



“Unë nuk dola vërtet me asnjë djalë deri sa isha 18 vjeç dhe takova ish të fejuarin tim, Michael Weatherly. Thjesht nuk funksionoi. Isha shumë e re, 18 vjeçe, kur fillova të takohesha me të dhe isha e virgjër. Por, gjerat ndryshuan dhe e bëra”, pati thënë Jessica Alba.

Beyonce -19



Historia e humbjes së virgjërisë së Beyonce është paksa e ndërlikuar.

Mbretëresha mund të kishte pasur këdo që donte, por duket sikur priti të dehej në dashuri me bashkëshortin Jay Z.

Ajo ka thënë: “Njerëzit do të habiteshin për mungesën e përvojave që kam pasur. Kur isha 12 vjeçe, unë pata të dashurin tim të parë, dhe ai ishte i dashuri im deri në moshën 17 vjeç.

Kjo ishte përvoja ime e vetme me një djalë, dhe që atëherë kam pasur vetëm një të dashur tjetër në jetën time – Jay.” Bey u takua me Jay-n kur ajo ishte 18 vjeç, dhe ata filluan të takoheshin rreth moshës 19, kur edhe e humbi virgjërinë.

Kevin Jonas – 22



Vëllai më i madh Jonas ishte 22 vjeç kur e humbi virgjërinë me gruan e tij, Danielle në natën e tyre të dasmës.

Kevin e kishte përshkruar natën e parë seksuale si të mahnitshme dhe me shumë lumturi.



Adriana Lima – 27



Modelja e “Victoria’s Secret”, Adriana Lima, në mënyrë krenare, e mbajti virgjërinë e saj derisa u martua me bashkëshortin e atëhershëm Marko Jari? në vitin 2009.

“Duhet t’i përmbaheni besimeve tuaja, çfarëdo që ju bën të rehatshëm,” tha ajo për The Huffington Post në vitin 2013, duke zbuluar se virgjërinë e humbi në moshën 27-vjeçe.

/Albanianpost.com