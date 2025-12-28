3.3 C
Prizren
E diel, 28 Dhjetor, 2025
Në Dragobil të Malisheves, telashe me rrymë

By admin

 

Në Dragobil të Malishevës janë evidentuar telashe me energinë elektrike gjatë procesit të sotëm të votimin në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

Menaxheri i kësaj qendre, Arianit Paçari ka treguar se çfarë po ndodhë në këtë Qendër të Votimit shkaku  rrymës.

Ai tha se, problem qëndron tek njëra fazë e energjisë./Klan Kosova

Plagosja në Duhël të Suharekës, pesë të arrestuar
Fletëvotime me shenja te numrat e kandidatëve hasen në një vendvotim në Rahovec

