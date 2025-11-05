Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Një rast i dhunës në familje është raportuar dje në fshatin Pastasel të Rahovecit, ku një person dyshohet se ka sulmuar fizikisht vëllanë e tij, raporton Gazeta Sinjali.
Sipas burimeve të besueshme nga strukturat e afërta me hetimin, ngjarja ka ndodhur më 04.11.2025, rreth orës 18:00, kur viktima rreth 26-vjeçar ka njoftuar Policinë se është sulmuar fizikisht nga vëllai i tij, rreth 31-vjeçar. Sipas të njëjtave burime, i dyshuari e ka goditur viktimën me grushte dhe shkelma në fytyrë dhe në kokë, duke i shkaktuar lëndime trupore.
Viktima është dërguar fillimisht në Emergjencën e Rahovecit për tretman mjekësor dhe më pas është shoqëruar në stacion për deklarim. I dyshuari ndërkohë është ndaluar dhe është intervistuar në Stacionin Policor Rahovec.
Me udhëzim të Prokurorit të çështjes, rasti është iniciuar si “Dhune në familje”, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë. Hetimet po vazhdojnë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren