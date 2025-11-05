10.7 C
Në fshatin Pastasel të Rahovecit, vëllai sulmon vëllanë

Një rast i dhunës në familje është raportuar dje në fshatin Pastasel të Rahovecit, ku një person dyshohet se ka sulmuar fizikisht vëllanë e tij, raporton Gazeta Sinjali.

Sipas burimeve të besueshme nga strukturat e afërta me hetimin, ngjarja ka ndodhur më 04.11.2025, rreth orës 18:00, kur viktima rreth 26-vjeçar ka njoftuar Policinë se është sulmuar fizikisht nga vëllai i tij, rreth 31-vjeçar. Sipas të njëjtave burime, i dyshuari e ka goditur viktimën me grushte dhe shkelma në fytyrë dhe në kokë, duke i shkaktuar lëndime trupore.

Viktima është dërguar fillimisht në Emergjencën e Rahovecit për tretman mjekësor dhe më pas është shoqëruar në stacion për deklarim. I dyshuari ndërkohë është ndaluar dhe është intervistuar në Stacionin Policor Rahovec.

Me udhëzim të Prokurorit të çështjes, rasti është iniciuar si “Dhune në familje”, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë. Hetimet po vazhdojnë.

"Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së", Berisha: Do t'i kushtojë me 9 nëntor

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Futbollisti legjendar anglez, David Beckham u dekorua sot (e martë) me titullin “Sir” apo kalorës në Kështjellën Windsor, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e...
Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Lajmi për ndarjen e Fatos Nanos nga jeta më solli një trishtim të heshtur, por edhe një kujtesë të gjallë të një kohe që...

Ndarja e mandateve në Prizren, PDK merr 13 asambleistë, LVV-9

Ema Helena Vicar shpallet "Miss Kroacia 2025"

Ndahet nga jeta Fatos Nano

Pas Kinollit, Abrashi bashkon forcat edhe me Erxhan Galushin për garën në Prizren

Mitrovica triumfon në Gjonaj me stil kampioni, 4:0 ndaj Drinit të Bardhë

Prizren Classical Fest 2025 sjell muzikën klasike në zemër të qytetit këtë fundjavë

Roja lidhet për një pemë, 3 persona të armatosur futen në një kompani private në Rahovec

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Artan Abrashi dhe partnerët e koalicionit takohen në Shatërvan: Fitorja e Prizrenit është e pashmangshme

Suada Hallaqi jep dorëheqje nga AAK-ja pas koalicionit me VV-në në Prizren

LVV e Dragashit: Për koalicion me PDK, morëm aprovimin e kryesisë qëndrore të LVV

Liria kthehet në shtëpi, pret Kikën në Prizren

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Vjedhje e rëndë në një banesë në Prizren, grabiten stoli ari, para e orë

