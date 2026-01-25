8.9 C
Në mesin e të liruarve edhe komisionerja që deklaroi në polici se pati presion nga politikanët

By admin

Në mesin e komisionerëve të liruar nga masa e ndalimit në Prizren është edhe Blerta Bislimaj.

Lajmin për lirimin e Bislimajt e ka bërë të ditur për Gazetën Insajderi avokati i saj, Gent Gjini. Sot iu është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh 23 komisionerëve nga Gjykata Themelore në Prizren.

KLIKO VIDEON: https://www.facebook.com/reel/1430800188460424

Ai tha se në këtë fazë nuk do të komentojë përmbajtjen e dosjes dhe detaje të procedurës hetimore, por kërkoi që hetimet të zhvillohen në mënyrë profesionale, të paanshme dhe në përputhje me ligjin, duke respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë.

Gjini tha më herët se klientja e tij, gjatë dhënies së deklaratës në polici dhe në procedurën paraprake, ka pohuar se është manipuluar dhe keqpërdorur nga politikanë, përmes ushtrimit të presionit. /Insajderi.org/

