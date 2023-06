Në Prizren hapet Panairi i Artizanaleve

Në Prizren është hapur Panairi i Artizanaleve.

Në këtë panair po marrin pjesë zejtarët nga Kosova, Shqipëri, Maqedonia Veriore dhe Mali i Zi.

Mbyllet të dielën, në orën 19:00.

Përveç shitjes së prodhimeve, panairi synon promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore tradicionale dhe shkëmbimin e punimeve artizanale ndërmjet vendeve të rajonit.

“Përmes këtij aktiviteti dëshirojmë të ofrojmë një platformë për produktet e bukura dhe origjinale të artizanaleve nga rajoni”, tha kryetari i Odës së Ndërmarrësve dhe Zejtarëve të Prizrenit, Afrim Tejeci.

Panairi është vlerësuar lartë edhe nga kryetarja e Odës Zejtarëve të Koblenzit të Gjermanisë, Evelina Parvanova.

Ndërkaq, zv. ministri i Ministrisë së Kulturës në Kosovë, Sylejman Elshani, tha se Prizreni edhe më këtë panair po tregon përkushtimin për avancimin e grave në biznes.

Në këtë panair po merr pjesë edhe Posta e Kosovës.

“Posta e Kosovës, falënderon Oda Prizrenit / Chamber of Prizren, që ndërmarrja jonë në mesin e shumë zejtarëve artizanalë, do të ofrojë qytetarëve dhe koleksionistëve të interesuar vendorë dhe ndërkombëtarë, produktet filatelike pullat postare me pamjet më të bukura të vendit, me imazhet e figurave të ndritura të vendit tonë, si dhe për të informuar qytetarët/bizneset për shërbimet e dërgesave online, pagesat, etj”, njofton Posta e Kosovës në Facebook. /PrizrenPress.com/