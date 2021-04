Në Prizren nesër fillon vaksinimi i personave 75-79 vjeç me sëmundje kronike

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se nga nesër do të fillojë vaksinimin e personave të moshës 75-79 vjeç me sëmundje kronike.

“Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, përkatësisht Njësia e Imunizimit dhe Vaksinimit, sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, nga nesër do të fillojë vaksinimin e personave të moshës 75-79 vjeç me sëmundje kronike. Me rastin e paraqitjes për vaksinim, personat me sëmundje kronike duhet ta dëshmojnë këtë me raport mjekësor”, thuhet në njoftim të kësaj komune./ PrizrenPress.com