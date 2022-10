Në Prizren themelohet Unioni i Klubeve Shqiptare të Motoristëve

Unioni i Klubeve Shqiptare të Motoristëve është themeluar në Prizren.

Kështu ka bërë të ditur kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, në një shkrim të tij në Facebook, përcjell PrizrenPress.

“Jo rastësishtë bash në qytetin e Lidhjes, në Prizren pra u themelua Unioni i Klubeve Shqiptare të motoristeve.

Ishte një ndjenje krenarie ti takoja, ti përgëzoja dhe të ju uroja suksese në të gjitha angazhimet e tyre.

Më pëlqeu jashte mase motoja e tyre:

“Whatever it is, it’s better in the wind””, ka shkruar Totaj./ PrizrenPress.com