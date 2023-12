Në Rahovec fillon aksioni për heqjen e deponive ilegale

Në Komunën e Rahovecit ka filluar aksioni për heqjen e deponive ilegale.

Sipas njoftimit për medie, aksioni do të vazhdojë derisa të eliminohen të gjitha deponitë ilegale në territorin e Komunës së Rahovecit duke falënderuar kompaninë Eae-Njaz për heqjen e dy deponive në mënyrë vullnetare.

“Ambientet dhe hapësirat e pastruara dhe ato që do të pastrohen, do të jenë të mbrojtura me ligj dhe do të ndëshkohet cilido qoftë që tani e tutje hedh mbeturina vend e pavend. Në pjesët ku janë duke u larguar deponitë ilegale, do të shtohet inspektimi nga Drejtoria e Inspekcionit dhe do të pasojnë dënime të rënda për të gjithë ata që hedhin mbeturina në vende dhe hapësira të gjelbra”, ka njoftuar Komuna e Rahovecit.