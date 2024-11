Në rastin “Kobra”, babai i viktimës: Më ka ik fëmija në moshën më të mirë, arma nuk përdoret tek vëllezërit

Cengu gjatë fjalës së tij para trupit gjykues tha se edhe pse ka punuar si ushtarak asnjëherë nuk i ka shkuar në mendje ta përdorë armën tek “vëllezërit e tij”, pasi siç tha arma përdoret për gjëra të tjera, përcjell Telegrafi.

“Jam i dëmtuar në atë farë feje që s’mundem me nejt në këmbë. Më ka ik fëmija në moshën më të mirë, dhe kemi prit me qindra njerëz dhe kurrë nuk ka shku mendja me bo një gjë të tillë, por jam ushtarak që nga viti 1990 e deri më sot dhe prapë punoj ushtarak dhe arma kurrë nuk përdoret tek vëllai i vet, tek njerëzit e vet. Ne jemi të përgatitur për tjera gjëra”, ka thënë babai i viktimës, Cengu.