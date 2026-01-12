-0.4 C
Prizren
E hënë, 12 Janar, 2026
type here...

Fokus

Nëna e dy binjakëve të vrarë në Prizren kërkon burgim të përjetshëm për Pleskoviqin

By admin

Krijojmë webfaqe për biznese

 

Pas përfundimit të seancës, nëna e dy binjakëve të vrarë, kërkoi burgim të përjetshëm për Pleskoviqin, transmeton Klankosova.tv.

“Burg përjetë, se mi ka mbyt dy djem. Përjetë. Mi ka mbyt dy djem në mal, pa kurrfarë…, mi ka dërrmu djemtë, s’kam pas me çka mi shti në tokë”, tha ajo.

Ndërsa avokati Gent Gjini, theksoi se është diskriminuese se si Pleskoviq është gjykuar me ligjin e ish-Jugosllavisë.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Gjykata e Apelit e ka mundësinë me i vërtetu gjërat sepse kemi të bëjmë me një kriminel tipik i grupit. Zonjës Mihrije ia ka mbyt dy djemtë të rinj mu në qendër të qytetit, afër Kalasë së Prizrenit, dhe ai krim ka qenë makabër. Dënimi prej 15 vjetësh është i vogël e diskriminimi më i madh është se po dënohet me ligjin e ish-Jugosllavisë. E në pse ta dënojmë një kriminel me ligj të Jugosllavisë kur kemi ligjin e Tribunalit të Hagës ku këta kriminel duhet të dënohen me dënim përjetshëm sepse krimi është makabër dhe për këtë zonja Mihrije kërkon drejtësi”, tha ai.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit
Next article
Komuna e Malishevës hap afatin për raportimin e dëmeve nga vërshimet

Më Shumë

Lajme

Pas shiut vjen bora, IHMK: Nga nesër ulje e temperaturave, rrezik nga ngricat

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se do të jetë ndryshim të theksuar të kushteve meteroligjike, ulje të temperaturave, reshje bore dhe rrezik nga...
Fokus

I zhdukur prej 23 dhjetorit, kërkohet ndihmë për gjetjen e 42-vjeçarit nga Prizreni

Policia e Kosovës ka lëshuar njoftim për zhdukjen e Riza Thaqit, 42-vjeçarit nga Prizreni, për fatin e të cilit nuk dihet asgjë që dy...

Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

Reshjet e dendura, Totaj: Po ballafaqohemi me një situatë emergjente

Viti i Ri në Prizren: Ndalohen 3 persona, sekuestrohen 4 armë e municione

Merret vendim në tërë Kosovën, shtyhet procesi mësimor deri më 12 janar

Xhulio Mehmeti largohet nga Liria

Komuna e Prizrenit mobilizohet pas reshjeve: Situata nën monitorim të vazhdueshëm

Reshjet e shiut rrisin nivelet e lumenjve në Kosovë

Kastrati ka vizituar disa familje të dëmtuara nga vërshimet në Malishevë

Interesim i madh për supersfidën Bashkimi–Peja: Biletat në shitje nesër

Adem Morina emërohet drejtor i Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik në Prizren

Liria zyrtarizon Florian Iljazin

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

Restaurohet shtëpia e familjes Bërlajolli në Qendrën Historike të Prizrenit

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne