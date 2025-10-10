18.9 C
Prizren
E premte, 10 Tetor, 2025
Lajme

Nenad Rashiq zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb

By admin

Nenad Rashiq është zgjedhur nënkryetari i pestë i Kuvendit të Kosovës nga komuniteti serb.

Rashiq arriti ta zë karrigen e nënkryetarit me 71 vota për, nëntë vota kundër dhe 24 abstenime.

Kuvendi i Kosovës është funksionalizuar pas më shumë se gjashtë muajsh. Përpjekjet për të konstituuar Parlamentin, nisën qysh më 15 prill të këtij viti.

KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ shkyç lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë
Kombëtarja e Kosovës sonte do të përballet me Slloveninë

Sport

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, nderohet me Medaljen e Nderit

Sot, futbolli kosovar dhe mbarë vendi ynë u nderuan me vizitën e Presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino, i cili u dekorua me Medaljen e...
Lajme

Moti i vranët dhe me reshje shiu

Sot në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i vranët, i shoqëruar me reshje shiu gjatë pjesës më të madhe të ditës. Temperaturat do...

E rëndë: Arinjtë nxjerrin një trup nga varri në Bllacë të Suharekës, i futen në pronë edhe një banori

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren shënon 15-vjetorin e themelimit

Derbi i madh në Suharekë

Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Ramush Haradinaj vizitoi Prizrenin: Mbështetje për bizneset vendore dhe zhvillimin ekonomik

Qeveria në detyrë subvencionon faturat e energjisë

Besnik Krasniqi vizitoi fabrikën “LIRI”: Do të jemi gjithmonë afër prodhuesve tanë

Gjendet i vdekur në shtëpinë e tij një burrë në Prizren

Parandalohet tentativë e fshehjes së mallrave në Vërmicë – Dogana sekuestron pajisje pune të padeklaruara

Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

Vjollca Nikollbibaj Kuzhnini organizoi sesion vedisues për Tetorin Roz në Velezhë

Zafir Berisha në Romajë: Do ta lidhim Hasin me Anadrinin

Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

Sot derbi i Prizrenit

