Nënkryetari i Prizrenit: Militantët e PDK-së do t’i kisha zgjedh drejtorë të shkollave

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, nuk e fsheh dëshirën për zgjedhjen e militantëve të PDK-së në pozitat për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë të shkollave.

Ai, tha se po të kishte qenë drejtor i Drejtorisë së Arsimit, shkollat e Prizrenit do të ishin drejtuar nga anëtarët e PDK-së.

“Unë me pas qenë drejtor i Arsimit krejt drejtorët e shkollave do të kishin qenë të PDK-së. Këtë nuk e fsheh”, tha Gashi, në seancën e fundit të Kuvendit Komunal të Prizrenit.

Drejtoria e Arsimit në Prizren ka anuluar konkursin për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë për 30 shkolla.

Konkursi është rishpallur.

Ndërkaq, në konkursin e parë, me drejtorë dhe zëvendësdrejtorë të rinj janë bërë vetëm gjashtë shkolla, shkruan “PrizrenPress”.

Nënkryetari i Prizrenit, Gashi përgëzoi drejtoreshën e Drejtorisë së Arsimit, Luljeta Veselaj-Gutaj, për përpjekjet që po i bënë për të depolitizuar arsimin në Prizren.

“E përgëzoj drejtoreshën për të gjitha veprimet që i ka bërë në përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të shkollave. Ajo po mundohet të bëjë një konkurs të drejt për ta depolitizuar arsimin në këtë qytet. Kjo nuk është e lehtë”, tha Gashi.

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka se nuk do të ketë drejtorë dhe zëvendësdrejtorë politik të shkollave.

“Ju siguroj se asnjë ndikim nuk e ka pasur Komisioni Përzgjedhës. Nuk do të ketë drejtorë, e as zëvendësdrejtorë të shkollave me emërime politike ,siç ka qenë deri më tash. Do të ketë drejtorë dhe zëvendësdrejtorë me integritet”.

Ndërkaq, partitë opozitare vazhdojnë të akuzojnë pushtetin për politizim të arsimit në Prizren. /PrizrenPress.com/

