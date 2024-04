Nënkryetari i Prizrenit viziton Këshillin e Bashkësisë Islame

Me rastin e Fitër Bajramit, nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, së bashku me kryesuesen e Kuvendit Komunal, Antigona Bytyqi, drejtorë e asamblistë si dhe me bashkëpunëtorë të kabinetit vizituan sot Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit ku u pritën nga kryetari Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj dhe bashkëpunëtorë të KBI-së.

Gjatë kësaj vizite u përçuan urimet te të gjithë besimtarët e fesë islame duke u dëshiruar dashuri, mirëqenie dhe begati në familjet e tyre.

