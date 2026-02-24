5.9 C
Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikë profesionale të nxënësve në Prizren

KRU “Hidroregjioni Jugor” dhe Shkollës së Mesme Teknike, Qendra e Kompetencës “11 Marsi” në Prizren kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të angazhimit të nxënësve në punë praktike tremujore pranë kompanisë.

Kjo marrëveshje synon forcimin e bashkëpunimit ndërmjet arsimit dhe sektorit publik, duke krijuar mundësi konkrete për nxënësit që të përfitojnë përvojë praktike dhe të përgatiten për tregun e punës.

“Kjo marrëveshje synon forcimin e bashkëpunimit ndërmjet arsimit dhe sektorit publik, duke u mundësuar nxënësve që të fitojnë përvojë praktike, të zhvillojnë aftësitë profesionale dhe të përgatiten për tregun e punës”, thuhet në njoftim.

Sipas marrëveshjes, nxënësit do të angazhohen në departamente të ndryshme të kompanisë, në përputhje me profilin e tyre arsimor, nën mbikëqyrjen e stafit profesional.

“KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ mbetet e përkushtuar në mbështetjen e të rinjve dhe në krijimin e mundësive konkrete për zhvillim profesional”, theksohet më tej në njoftim./PrizrenPress.com/

