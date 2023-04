Nëse jo Mourinho, Al Nassr dëshiron një tjetër ish-trajner të Real Madrid

Skuadra e Arabisë Saudite Al-Nassr mund të afrojë një nga menaxherët më të mirë të Evropës për të marrë maksimumin nga superylli i sulmit Cristiano Ronaldo pasi Rudi Garcia u largua nga pozicioni i tij në klub.

Al-Nassr vendosi të ndërpresë kontratën e Garcia-s të enjten mes raporteve se Ronaldo ishte i pakënaqur me taktikat e trajnerit.

Tani ish-sulmuesi i Manchester United dhe Real Madrid mund të ribashkohet me një nga ish-bosët e tij pasi Zinedine Zidane dhe Jose Mourinho janë në shënjestër për të mbushur vendin vakant, sipas “CBS Sports”.

Mourinho punoi me Ronaldo-n për tre vjet ndërmjet 2010 dhe 2013 para se të largohej nga pozicioni i tij në “Santiago Bernabeu” pasi nuk arriti të fitonte titullin e 10-të të Champions League në Madrid.

Trajneri portugez mund t’i duhet të rindërtojë marrëdhënien e tij me Ronaldo-n nëse ai pranon t’i bashkohet Al-Nassr-it, pasi më parë ka përlotur bashkëkombasin e tij gjatë viteve të tyre së bashku në Real Madrid.

Mourinho do të duhet të largohet nga pozicioni i tij aktual si trajner te Roma. Ai ka edhe një vit të mbetur në kontratë me klubin italian dhe pritet, në rast të një largimi të parakohshëm, që verdhekuqtë të kërkojnë shpërblim. Al Nassr thuhet se i ka ofruar mbi 100 milionë euro në sezon portugezit, që gjithashtu ka qenë i lidhur me punën te Kombëtarja e Arabisë Saudite.

Ndërkohë, Zidane mund të favorizohet nga Ronaldo nëse i jepet fjalë për menaxherin e ardhshëm të klubit. 38-vjeçari ndërtoi një marrëdhënie të shkëlqyer me francezin gjatë një periudhe të mbushur me tituj te Real Madrid.

Zidane ka qenë pa punë që kur la pozicionin e tij në Madrid në vitin 2021 dhe ka mbajtur opsionet e tij të hapura pavarësisht se është i lidhur me shumë poste të profilit të lartë.

Shumë prisnin që ai të bëhej trajner i kombëtares franceze pas humbjes së vendit në finalen e Kupës së Botës ndaj Argjentinës, por u refuzua pasi Didier Deschamps nënshkroi një kontratë të re me “Les Blues”.

Zidane dhe Ronaldo fituan së bashku tre Champions League dhe një titull në La Liga gjatë kohës së tyre te Real Madrid, megjithatë ish-mesfushori fitues i Kupës së Botës mund të preferojë të presë që një vend vakant më mbresëlënës evropian t’i vihet në dispozicion.

Kushdo që do të bëhet trajneri i ardhshëm i Al-Nassr, do të duhet ta kthejë Ronaldo-n në maksimumin e tij dhe të shijojë futbollin e tij.

Shteti i pasur me naftë dëshiron të ngrejë profilin e futbollit të Arabisë Saudite dhe duke zbritur ose Mourinho-n ose Zidane, një nga trajnerët më të suksesshëm të futbollit do të shtojë koleksionin e tyre të yjeve në rritje.

Lionel Messi mund t’i bashkohet Ronaldo-s në futbollin e Arabisë Saudite pasi u lidh me një transferim në vend në fund të sezonit që ka të ngjarë të shohë argjentinasin të eklipsojë pagën vjetore prej 175 milionë paund që i paguhet yllit të Al-Nassr. Albanian Post