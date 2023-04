Nëse nuk arrijnë transferimin e Frimpong, Man United dëshiron Pavard-in

Manchester United po e monitoron mbrojtësin e Bayern Munich-ut, Benjamin Pavard dhe mesfushorin e Celta Vigo-s, Gabri Veiga, siç është raportuar nga Football Insider.

Raporti thekson se Djajtë e Kuq janë në kërkim të një mbrojtësi të djathtë dhe ndërsa Jeremie Frimpong i Bayer Leverkusen është objektivi kryesor për të nënshkruar, Bayern Munich gjithashtu ka një interes për 22-vjeçarin Frimpong.

Nëse Man United mposhtet për nënshkrimin e Frimpong, klubi i Premier League në vend të kësaj mund të hedhë të gjitha përpjekjet e tij pas nënshkrimit të Pavard.

Me qëndrimin e Pavard në skuadrën e Bayern-it që ka të ngjarë të jetë nën kërcënim të shtuar me ardhjen e Frimpong, kjo mund të krijojë një Plan B të përshtatshëm për Man United, me media të ndryshme që tashmë raportojnë se 27-vjeçari mund të largohet nga Allianz Arena.

Një tjetër raport i Football Insider i bën jehonë raportimit të mëparshëm të ESPN se Manchester United po e ndjek Veiga-n përpara një lëvizjeje të mundshme gjatë verës, pasi tashmë e ka vëzhguar 20-vjeçarin në disa raste.

Trajneri i Man United, Erik ten Hag, po kërkon të forcohet në mesfushën qendrore dhe Veiga ka shijuar një fushatë përparimtare për Celta Vigo, duke regjistruar nëntë gola dhe katër asistime në 26 ndeshje të La Liga deri më tani këtë sezon.

Megjithatë, një raport i tretë thotë se mesfushori Marcel Sabitzer është i prirur ta bëjë huazimin e tij nga Bayern Munich të përhershëm me Man United që kërkon të përfundojë një marrëveshje.

Bayern pritet të kërkojë një tarifë transferimi prej 25 deri në 30 milionë euro për 29-vjeçarin, i cili është vendosur mirë që kur u transferua në Old Trafford në dritaren e janarit. Albanian Post