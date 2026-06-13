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Nesër i jepet lamtumira e fundit të riut nga Malisheva që vdiq në Itali

By admin

 

Lajmi është bërë i ditur nga familjarët përmes një njoftimi në Facebook, ku bëhet e ditur se ceremonia e varrimit do të zhvillohet në ora 17:00, në varrezat e fshatit Damanek.
“Me dhimbje dhe pikëllim të thellë njoftojmë familjarët, miqtë dhe dashamirët se më 31.05.2026 ka ndërruar jetë më i dashuri ynë, Miridon Sefer Krasniqi. Varrimi i të ndjerit do të bëhet më 14.06.2026 (e diel), në ora 17:00, në varrezat e fshatit Damanek. E pamja për të ndjerin do të mbahet në Odën e Syljanuzve, ku familja pret ngushëllime nga të afërmit, miqtë dhe dashamirët. Lusim Allahun ta mëshirojë të ndjerin, ta shpërblejë me Xhenetin Firdeus dhe familjes t’i japë forcë e durim për ta përballuar këtë humbje të rëndë. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij”, thuhet në njoftimin mortor.

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