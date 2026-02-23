Nesër mbahet takim letrar në nderim të profesorit Hajdar Mallaku

Në nderim të jetës dhe veprës së profesorit Hajdar Mallaku, nesër do të mbahet një takim letrar përkujtimor në Prizren.
Takimi organizohet nga Shoqata për Art dhe Kulturë “Fidani”, me rastin e ndarjes nga jeta të profesorit Mallaku, i cili ishte mësimdhënës dhe krijues i njohur letrar.
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
“Aktiviteti do të mbahet më 24 shkurt 2026 (e martë), me fillim nga ora 12:00, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren”, thuhet në njoftim.
Në këtë takim pritet të marrin pjesë familjarë, kolegë, nxënës, miq dhe dashamirë të arsimit e kulturës, për të nderuar kontributin e tij në fushën e arsimit dhe letërsisë.
Profesori Hajdar Mallaku ka qenë mësimdhënës shumëvjeçar në gjimnazin “Gjon Buzuku” në Prizren, ku ka dhënë një kontribut të çmuar në edukimin e shumë gjeneratave. Krahas punës në arsim, ai ishte edhe krijues letrar dhe autor i disa librave.
Mallaku ka qenë gjithashtu bashkëpunëtor i rregullt i portalit informativ “PrizrenPress”, duke lënë gjurmë të veçanta në jetën kulturore dhe arsimore të qytetit. Ai vdiq më 19.2.2026.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren