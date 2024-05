Neser në Malishevë fillon spërkatja e zonave endemike nga ethet hemoragjike

Nga neser në Komunën e Malishevës se do të bëhet spërkatja selektive nga toka të zonave endemike nga ethet hemoragjike Krime Kongo.

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim e Komunës së Malishevës lajmëron qytetarët e Malishevës, se nga data 22.05.2024 do të bëhet spërkatja selektive nga toka të zonave endemike nga ethet hemoragjike Krime Kongo (EHKK) në sasi prej 2500 ha.

Sipas njoftimit spërkatja do të bëhet me preparat nga familja : “Pyrethroid”- ACARID, ose ekuivalent: Biocide të kombinuara me ujë, të lejuara për përdorim në Republikën e Kosovës

Spërkatja do të bëhet sipas orarit të caktuar me planin operativ për luftimin e etheve hemoragjike.

“Obligohen banorët që ti marrin masat e duhura preventive”, thuhet në njoftimin e komunës.

Marketing