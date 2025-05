Nesër nisin punimet në rrugën “Sadik Rexhaj” në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Prizren ka njoftuar se nga ora 07:00 e mëngjesit të ditës së nesërme, më 27 maj, do të fillojnë punimet në rrugën “Sadik Rexhaj”, e cila ndodhet në lagjen “Ortakoll” të kryeqytetit.

Punimet janë pjesë e projekteve të rregullta të mirëmbajtjes dhe përmirësimit të infrastrukturës rrugore në këtë zonë.

Autoritetet lokale kërkojnë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve, veçanërisht të banorëve të kësaj rruge, për shkak të pengesave të mundshme që mund të paraqiten gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.

Nga Drejtoria bëhet e ditur se çdo ndërhyrje do të realizohet me kujdes të shtuar për të minimizuar shqetësimet, ndërsa qytetarët do të mbahen të informuar për rrjedhën e procesit./PP/

