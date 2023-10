Newcastle – PSG është më shumë se një ndeshje futbolli

Dy klubet shtetërore takohen të mërkurën në kompeticionin e nivelit më të lartë evropian me më shumë se vetëm tre pikë në lojë.

Është një pyetje me të cilën shumë tifozë të futbollit kanë filluar të përballen: a mund të mbështesni një ekip në pronësi të një fondi sovran të pasurisë? Fryma e keqe që ka ardhur me marrjen e skuadrave si Paris Saint-Germain dhe Newcastle, ka lënë disa mbështetës të përballen me telashe morale.

Pavarësisht nga mendimi juaj për këtë çështje, nuk ka dyshim se takimi i së mërkurës mes dy klubeve të lartpërmendura vjen me një histori të sfondit se kjo është një përplasje mes dy shteteve të Lindjes së Mesme, dhe jo dy skuadrave historike të futbollit në kompeticionin më të madh të klubeve në Evropë.

Në një cep është Arabia Saudite dhe Newcastle dhe në tjetrin PSG-ja e mbështetur nga Katari. Është një rivalitet unik në atë që bazohet më shumë në sallën e këshillit sesa në fushë apo në tribuna, dhe një rivalitet mjaft i ri, të paktën për sa i përket futbollit, në këtë drejtim. Kishte një hendek 10-vjeçar midis dy klubeve që bliheshin, me Qatar Sports Investments (QSI) që bleu PSG-në në 2011 përpara se një konsorcium që mbështetej nga Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite (PIF) të përfundonte blerjen e Newcastle në 2021.

Sfondi i tensioneve

Arabia Saudite ka një strukturë profesionale më të zhvilluar, si dhe rrënjë më të thella futbolli. Rritja e fundit e Ligës Pro Saudite nuk është vetëm një nënprodukt i pasurisë dhe investimeve të pafundme, por një respekt më i madh i kulturës së futbollit nga brenda rajonit. Në sytë e të dyja palëve, të dy kombet nuk përputhen në aspektin e cilësisë së futbollit.

Por këtu ka tensione të jashtme. Në vitin 2017, Arabia Saudite ndërpreu lidhjet me Katarin, duke pretenduar se politika e jashtme e Katarit binte ndesh me interesat saudite në Lindjen e Mesme. Këto çështje depërtuan në mediat e futbollit dhe sportit, pasi të dyja palët sulmuan njëra-tjetrën përmes shtypit, ndërsa Katari armatosi rrjetet e tij sportive.

Kryetari i PSG-së, Nasser Al-Khaleifi ishte në qendër të gjithçkaje. Ai ka kontrolluar prej kohësh “beIN Sports”, stacioni më i madh i transmetimit dhe programeve sportive në Lindjen e Mesme. Ndërsa tensionet u rritën midis dy vendeve, “beIN” u zhduk fare nga rrjetet saudite. Arabia Saudite, si kundërpërgjigje, dyshohet se krijoi rrjetin e saj pirat televiziv, me të cilin Katari u kundërshtua.

Këto çështje, siç duhet, u pajtuan nga futbolli. Në vitin 2019, Arabia Saudite pranoi të merrte pjesë në Kupën e Gjirit Arabik, të mbajtur në Katar, pasi kërcënoi me bojkot. Ngadalë, të dy palët u përqafuan me njëra-tjetrën në media dhe sauditët u lejuan të ktheheshin në mbulimin e futbollit të Katarit. Dy vjet më vonë, afërsisht në të njëjtën kohë kur PIF përfundoi marrjen e Newcastle, “beIN” u rishfaq në Arabi. Me sa duket, të gjithë mund të shikonin futboll përsëri.

Megjithatë, temperamenti i vjetër është ndezur ende. Një orë para hapjes së Kupës së Botës 2022, dhe pasi ra dakord të transmetonte 22 ndeshje falas, “beIN” ndaloi së punuari në Arabinë Saudite, pa asnjë shpjegim të qartë. Dhe ndonëse shumë prej tyre ende aksesonin lojërat përmes shërbimeve të paligjshme të transmetimit që janë të shfrenuara në rajon, ai shërbeu si një kujtesë se gjërat mund të bëhen testuese pa paralajmërim.

Dy blerje, me 10 vjet diferencë

Me atë sfond, pra, arrijmë te këto dy projekte të veçanta, por të ngjashme. Për sa i përket investimit në një klub evropian, Katari arriti i pari atje. Në vitin 2011, QSI, e drejtuar nga ish-tenisti profesionist Al-Khelaifi, bëri punën e shpejtë për blerjen e PSG-së.

Procesi filloi në shtator 2010, me një takim midis presidentit të atëhershëm francez, Nicolas Sarkozy, presidentit të atëhershëm të UEFA-s, Michel Platini, emirit të Katarit, Hamad bin Khalifa Al Thani dhe kryeministrit të Katarit. Se si shkoi ajo bisedë nuk dihet, por pretendohet se ajo hodhi themelet që Katari të fitonte votën e Platini për të pritur Kupën e Botës 2022 dhe ndihmoi në vulosjen e marrjes së PSG-së brenda 12 muajve.

Gjithçka rreth Al-Khelaifi, deri atëherë president i “Al-Jazeera”, ishte madhështore. Ai thirri Lionel Messi-n në konferencën e tij hyrëse për shtyp, duke theksuar se PSG ishte në kërkim të “Messit të ri”. Ai shpenzoi shumë dhe filloi të ndërtonte ekipin më maksimalist që Evropa kishte parë ndonjëherë. Parisi ishte magjepsës, ndaj solli magjepsjen e futbollit në Paris.

Arabia Saudite mbërriti në skenë 10 vjet më vonë, megjithëse iu deshën 18 muaj për të zgjidhur marrëveshjen. Qeveria britanike hodhi poshtë përpjekjet e tyre për të blerë Newcastle në herën e parë të kërkesës, duke përmendur shqetësimin me lidhjet midis familjes në pushtet saudite dhe Fondit të Investimeve Publike të vendit.

Përfundimisht, megjithatë, marrëveshja kaloi, me Amanda Stavely, një biznesmene e lindur në Yorkshire me përvojë në investimet në Lindjen e Mesme, e emëruar si personazh publik pasi bleu 10 përqind të klubit. Ata kishin nevojë për tifozët e tyre, të cilët kishin përbuzur hapur pronarin e mëparshëm Mike Ashley, që të binin në dashuri me ekipin e tyre përsëri.

Ndërtimi i një ekipi fitues

Dhe kështu filloi procesi i ndërtimit të skuadrës. PSG dëshironte sa më shumë yje që mund të gjenin, dhe ata i donin menjëherë. Al-Khelaifi nuk kurseu asnjë shpenzim për të marrë disa prej talenteve më të ndritur dhe më të njohur në futboll në “Parc des Princes”. Filloi me Thiago Silva, Edinson Cavani dhe David Luiz, ndërsa Zlatan Ibrahimovic pasoi shumë shpejt. Në vitin 2013, një 37-vjeçar David Beckham u soll në huazim për gjysmë sezoni.

Në vitin 2017, ata aktivizuan klauzolën e lirimit prej 220 milionë eurosh të Neymar nga Barcelona, duke përfituar nga dëshira publike e brazilianit për të fituar Topin e Artë duke i dhënë atij llojin e statusit, dhe pages, që të përputhet me nivelin e tij të lartë.

Kylian Mbappe erdhi më vonë atë verë dhe PSG papritmas mburrej dy lojtarët më të shtrenjtë në planet.

Katër vjet më vonë dhe pas dështimeve të panumërta në Champions League, Al-Khelaifi bleu edhe legjendën argjentinase, Lionel Messi. Këtu ishte një ekip prej 11 lojtarëve më të mirë që parisienët mund të gjenin, dhe ndërsa ata ishin emra mbresëlënës, shumë mund të shihnin se kishte probleme taktike brenda formacionit. Kështu që kjo u vërtetua, pasi PSG-ja ka pasur shtatë menaxherë të ndryshëm që kur QSI bleu klubin dhe ende nuk e ka fituar Champions League, pavarësisht se ka investuar gati 2 miliardë euro.

Newcastle nuk mundi të bindte të njëjtin nivel superyjesh për ta bërë Anglinë veriore shtëpinë e tyre, por PIF mori një rrugë tjetër. Ata zgjodhën të tejkalonin të gjithë të tjerët për talentin më të mirë të nivelit të mesëm në Evropë që mund të gjenin. Këtu hyri një Kieran Trippier dhe atje një Bruno Guimaraes. Shtoni pagesat e tepërta për Alexander Isak dhe Anthony Gordon përpara se Sandro Tonali të vinte në verën e vitit 2023, dhe “Magpies” kanë një formacion shumë të mirë, pa superyje të qartë.

Eddie Howe, një menaxher anglez, mori detyrën nga Steve Bruce. Brenda 18 muajsh, ai i çoi ata nga zona e rënies në top katërshen dhe sezonin e tyre të parë në Champions League në dy dekada. Ndoshta më e rëndësishmja, kjo është një skuadër që është ende në zhvillim.

Lidhja e tifozëve

Një pjesë e problemit të pronësisë së PSG-së është se ata kurrë nuk duket se e kanë kuptuar atë që duan tifozët. “Ultras Paris” kanë folur rregullisht sërish për pronësinë prej vitesh, të zemëruar nga neglizhenca e tyre ndaj lojtarëve francezë të nivelit të lartë. Ndërsa Kingsley Coman, Christopher Nkunku dhe Adrien Rabiot, për të përmendur disa, u larguan nga klubi, tifozëve iu kërkua të përqafonin një sërë lojtarësh me të cilët nuk ndjenin asnjë lidhje. Ishte një grup i dukshëm mbështetës parisienë, duke brohoritur për një ekip të themeluar në vitet 1970 për njerëzit e Parisit, i detyruar edhe një herë të qëndronte pas një ekipi jashtëzakonisht jo-francez.

Kjo është, më gjerësisht, arsyeja pse tifozët e PSG-së e kanë pranuar kaosin e përgjithshëm të Mbappe viteve të fundit. Kërcënimet e tij të përsëritura për t’u larguar, ankesat publike se si u grumbullua skuadra dhe debatet me shokët e tij të skuadrës në fushë janë pranuar të gjitha për shkak të shtetësisë së tij. Ai mund të jetë një makth, por ai është një francez. Fakti që ai është shumë i mirë në futboll gjithashtu ndihmon…

Ndërkaq, PIF kanë krijuar përshtypjen se janë më shumë në kontakt me fansat e tyre. Menjëherë pas marrjes së pushtetit, Stavely foli për të qenë një “kujdestare e mirë e klubit” dhe përmendi se ishte “prekëse” të fliste për një “komunitet” siç është Newcastle. Ajo këmbënguli se donte që klubi të lidhej me fansat dhe pas viteve të Ashley-t, kjo ishte muzikë për veshët e mbështetësve.

Dhe ndërsa PSG ka lënë fëmijët e saj të akademisë të shkojnë, Newcastle ka punuar shumë për të mbajtur lojtarët e tyre dhe për të gjetur role për ta brenda skuadrës. Sean Longstaff është ende një lojtar i rregullt për ta, ndërsa të riut Elliot Anderson iu dha debutimi i tij në fund të sezonit të kaluar me bujë të madhe. Fakti që anëtarët e rinj të Newcastle, Dan Burn dhe Lewis Hall kanë qenë mes të ardhurve, ka ndihmuar gjithashtu në nxitjen e kësaj lidhjeje me ata në tribunë.

Pra, kush fiton?

Këto janë dy skuadra që po luftojnë fort për të dalë nga grupi që ka të ngjarë të jetë grupi më i nxehtë në kompeticion.

Pjesa më e madhe e zhurmës para ndeshjes është përqendruar në atë që është ndeshja e parë në shtëpi e Newcastle në kompeticion që nga viti 2003, dhe çfarëdo që dikush mund të mendojë për rrugën që ata kanë marrë për t’u rikthyer këtu, është e vështirë të mos ndjesh një lloj lumturie për një kohë të gjatë.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ata kanë të drejtën, apo edhe mjetet, për të mundur këtë skuadër të PSG-së. Luis Enrique është ende duke kuptuar se si t’i integrojë të 12 nënshkrimet e tij të reja në skuadër, ndërsa aftësia e Mbappe-s lë pak pikëpyetje, por ata i bënë gjërat të duken jashtëzakonisht të lehta kundër Borussia Dortmund dy javë më parë.

Ata duhet të kenë ende mjaft për të arritur me atë që ka të ngjarë të jetë një fitore vendimtare. Edhe tifozët e Newcastle me të vërtetë do të jenë në gjendje të fillojnë të ëndërrojnë për ndeshjet e mundshme me nokaut në vitin e ri.

Çfarë ndodh më pas?

Në fund të fundit, kjo është vetëm një ndeshje, edhe nëse të dy grupet e pronësisë dhe kombet që ata përfaqësojnë mund ta shohin atë si një shans për të fituar të drejtat e mburrjes ndaj tjetrit. Ajo që është ndoshta më interesante është se ku shkon më tej kjo betejë për epërsinë e futbollit në Lindjen e Mesme.

“Katar 2022” u konsiderua si një Kupë Botërore e suksesshme nga ata brenda FIFA-s dhe raportohet se presidenti Gianni Infantino është i prirur ta kthejë turneun në rajon sa më shpejt. Arabia Saudite është favoriti aktual për ta pritur në vitin 2034, me futbollin vetëm sportin më të fundit në të cilin po hedhin para.

Golfi, Formula 1, boksi dhe UFC kanë bërë marrëveshje me sauditët në vitet e fundit, dhe marrja e Newcastle është vetëm një hap drejt tyre për të bërë një zhurmë të ngjashme në futboll.

Investimi i PIF në Ligën Pro nuk ka gjasa të jetë një fluturim i vetëm një vere. Ata do të synojnë që lojtarët e shquar në Kupën e Botës së tyre në shtëpi të luajnë për Al-Ittihad dhe Al-Nassr.

Katari, natyrisht, e ka parë Kupën e Botës së tyre të vijë e të largohet, dhe ndoshta nuk është rastësi që Neymar dhe Messi u lanë të largoheshin nga PSG pothuajse sapo ai turne përfundoi. Mbetet për t’u parë nëse QSI është e gatshme të investojë aq shumë te PSG ose ndonjë klub tjetër në vijim, por kjo nuk do të thotë se vendi ka përfunduar me lënien e gjurmëve të tij në lojën evropiane.

Sheikh Jassim, një anëtar i familjes mbretërore të Katarit, mbetet kryesuesi për të përfunduar blerjen e Manchester United, dhe do të ketë të tjerë në rajon që janë të prirur të investojnë ose blejnë klube gjatë viteve të ardhshme.

Dhe kështu, ndërsa dy klubet me ndikimin më të madh të Lindjes së Mesme takohen në Champions League, kjo nuk ka gjasa të jetë e vetme për sa i përket rajonit që të ketë fjalën e tij në garat më të mëdha të klubeve në botë.Albanian Post