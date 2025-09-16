30.2 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
type here...

Fokus

Nezir Çoçaj sqaron takimin me deputetin e VV-së, Arbër Rexhaj: Ishte kafe miqësore, jo marrëveshje politike

By admin

 Pas publikimit të fotografisë së takimit të tij me deputetin e Vetëvendosjes, Arbër Rexhaj, kandidati i Nismës Socialdemokrate për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Nezir Çoçaj, ka dalë me një sqarim për opinionin publik.

Çoçaj tha se takimi ishte krejtësisht miqësor dhe se nuk ka asnjë marrëveshje politike të fshehtë apo të hapur.

Ai tregon se me deputetin Rexhaj i lidh një miqësi e hershme dhe një bashkëpunim i kaluar në Kuvendin e Kosovës.

“Me Arbërin jemi miq dhe kemi qenë kolegë në Kuvendin e Kosovës. Gjatë takimit biseduam për tema të ndryshme, edhe përtej politikës, por gjithsesi ndër to ishte edhe procesi zgjedhor. Nuk ka ndryshime në pikëpamjet tona politike dhe nuk mund të ketë interferime tek njëri-tjetri”, tha Çoçaj.

Sipas tij, qytetarët nuk duhet ta keqinterpretojnë këtë takim, pasi një kafe mes miqsh nuk mund të jetë arsye për paragjykime.

“Si persona publikë, duhet të ndryshojmë mendësinë e kundërshtimeve të paarsyeshme dhe armiqësisë politike, duke kultivuar frymën e bashkëpunimit dhe respektit. Qytetarët meritojnë paqe dhe komunikim, jo përçarje dhe linqim politik. Një kafe e shkurtër dhe një bisedë mes kolegësh ka vetëm kuptimin kolegjial, njerëzor dhe miqësor.”

Në fund, kandidati i Nismës i dha mbështetjen e plotë kandidates për kryetare të Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, duke e cilësuar si “versionin më të mirë të lideres që prizrenasit e meritojnë”.

Çoçaj theksoi qartë se nuk ka pasur dhe nuk mund të ketë marrëveshje politike të fshehtë, duke e përmbyllur reagimin e tij me fjalët:

“Ishte thjesht një takim miqësor dhe asgjë më shumë”.

Marketing

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Më Shumë

Sport

Liria pret Feronikelin 74 në Prizren

Liria e Prizrenit do të zhvillojë nesër ndeshjen e radhës në shtëpi kundër Feronikelit 74, në kuadër të javës së 7-të të Superligës së...
Lajme

Punime të paligjshme në tokë publike – sekuestrohen eskavatori dhe kamioni në Dedaj të Hasit

Dy persona janë kapur duke kryer punime pa leje, duke uzurpuar dhe dëmtuar një pronë publike në fshatin Dedaj të Hasit . Ngjarja është...

Delegacioni nga Luksemburgu vizitoi Spitalin e Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Protestë në përkrahje të ish-luftëtarëve të UÇK-së në Hagë

65 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Bashkimi e nis kampionatin në Gjakovë kundër Vëllaznimit

500 mëshqerra qumështore për fermerët e Suharekës – nis projekti i ri blegtoral

Kryhen dy koronografitë e para në mënyrë të pavarur në Spitalin e Prizrenit

Rruga që lidhë fshatrat e Prizrenit me Mamushën, sfidë për banorët

Suhareka dhe Oda e Arkitektëve nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për zhvillim urban

Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

Bashkimi shënon fitore bindëse në ndeshjen kontrolluese ndaj Vëllaznimit

Defekt në stacionin e pompave, disa fshatra të Prizrenit pa ujë të pijshëm

Rubin: Ne e inkurajonim Thaçin ta shihte Rambujenë si mundësi të arritjes së paqes

Rexhaj i VV-së thotë se Gjykata Kushtetuese s’bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend

Pesë vite më parë, mbylli perden përgjithmonë aktori Adem Mikullovci

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne