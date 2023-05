Nga Kosova votojnë mbi 50 për qind për Erdoganin

Turqia po shkon drejt balotazhit pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale të dielën.

Pas numërimit të 99 për qind të votave, presidenti aktual, Rexhep Taip Erdogan kryeson me 49.40 për qind, derisa në balotazh do të vihet përball kandidatit opozitar Kemal Kiliçdaroglu, me 44.96 për qind të votave.

Autoriteti i zgjedhjeve në Turqi, ka publikuar edhe rezultatet e votimeve nga jashtë.

Në Kosovë, qytetarët turq me të drejtë vote kanë votuar në shumicë për koalicionin “Aleanca Popullore” dhe kandidatin e saj presidencial, Rexhep Taip Erdogan.

Erdogan ka marrë 55.14 për qind të votave nga Kosova, tregojnë rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Turqi.

Ndërsa kandidati opozitar, Kemal Kiliçdaroglu ka fituar 335.43 për qind të votave në Kosovë.

Qytetarët turq në Kosovë kanë votuar në komunat e Mamushës dhe Prizrenit.