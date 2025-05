Nga sot nis aplikimi për Provimin e Maturës Shtetërore, testi do të përshijë katër lëndë me gjithsej 100 pyetje

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI), njofton maturantët se, nga sot, 27 maj 2025, do të fillojë aplikimi për Provimin e Maturës Shtetërore.

MASHTI njofton se aplikimi bëhet përmes platformës e-Kosova dhe do të zgjasë deri më 10 qershor 2025, ndërsa aprovimi i aplikimeve nga koordinatorët e shkollave do të bëhet nga 01 deri më 11 qershor 2025.

“Provimi i Maturës Shtetërore në Kosovë është planifikuar të mbahet më 21 qershor 2025, kurse rezultatet do të publikohen më 30 qershor 2025. Nxënësit që e kalojnë Provimin e Maturës do të mund të shkarkojnë certifikatën digjitale nga platforma e-Kosova.

Testi do të zhvillohet në një ditë të vetme dhe do të përfshijë katër lëndë: Gjuhë Shqipe, Gjuhë Angleze, Matematikë dhe një lëndë me zgjedhje. Secila lëndë do të ketë nga 25 pyetje, me gjithsej 100 pyetje”, thuhet në njoftim.