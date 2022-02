Ngrica dhe reshje bore, këto janë temperaturat sot

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se gjatë kësaj jave do të ketë mot kryesisht të qëndrueshëm.

Në njoftim bëhet e ditur se përjashtuar dy ditët e para të javës, ku do të ketë reshje shiu dhe bore, temperaturat gjatë ditëve tjera të javës do të shënojnë rritje të lehta, në të dy vlerat.

“Java e dytë e muajit shkurt do të karakterizohet me mot relativisht të qëndrueshëm, përjashtuar dy ditët e para të javës, ku parashihen reshje shiu dhe bore. Temperaturat do të kenë rritje të lehta në të dy vlerat, sidomos nga dita e mërkurë. Minimalet parashihen të ulen deri -3 gradë, kurse maksimalet parashihen të arrijnë deri 11 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-9 m/s”, ka bërë të ditur IHK./GazetaExpress/