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Nis asfaltimi i rrugës drejt Ujëvarave të Mirushës

By admin

Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit, Dimal Basha, ka njoftuar se kanë nisur punimet e asfaltimit në kuadër të projektit për ndërtimin e rrugës që çon drejt Ujëvarave të Mirushës, një prej destinacioneve më të frekuentuara turistike në Kosovë.

Përmes një postimi në Facebook, Basha bëri të ditur se projekti ka hyrë në fazën përfundimtare të realizimit.

“Punimet në projektin e ndërtimit të rrugës drejt Ujëvarave të Mirushës, një prej destinacioneve turistike më të vizituara në Kosovë, kanë hyrë në fazën përfundimtare, me fillimin e asfaltimit të segmentit rrugor”, ka shkruar ai.

Sipas ministrit në detyrë, projekti po realizohet në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar gjatë vitit 2025 ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit dhe Komunës së Malishevës.

“Ky projekt po realizohet në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar në vitin 2025 ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit dhe Komunës së Malishevës”, ka theksuar Basha.

Ai vlerësoi se përfundimi i kësaj rruge do të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësimin e qasjes drejt Ujëvarave të Mirushës dhe në zhvillimin ekonomik të zonës.

“Përfundimi i kësaj rruge do të përmirësojë ndjeshëm qasjen drejt Ujëvarave të Mirushës, do të lehtësojë lëvizjen e vizitorëve dhe do të krijojë kushte më të mira për zhvillimin e turizmit, biznesit lokal dhe ekonomisë së zonës”, ka deklaruar ai.

Ujëvarat e Mirushës konsiderohen një nga atraksionet më të njohura natyrore në Kosovë, duke tërhequr çdo vit mijëra vizitorë vendas dhe të huaj.

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