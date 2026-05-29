Nis pastrimi i rrëshqitjeve të dheut në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

By admin

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se kanë nisur punimet për largimin e dheut në Autostradën “Ibrahim Rugova”, në segmentin Suharekë–Prizren.

Sipas njoftimit të Ministrisë, projekti për sanimin e skarpateve është duke u vonuar për shkak të procedurave në Organin Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), ndonëse kontrata për realizimin e tij është dhënë më 10 prill 2026.

Në një komunikatë për media, Ministria ka theksuar se ankesat e paraqitura kanë bërë që projekti të mbetet në OSHP përtej afateve të arsyeshme, duke ndikuar në shtyrjen e nisjes së punimeve.

“Sikur OSHP-ja të ishte më efikase dhe të mos kishte zvarritje të panevojshme, sot projekti i sanimit do të ishte duke u realizuar, ndërsa qytetarët nuk do të përballeshin me dhe e rrëshqitje në rrugë. Autoudha po pastrohet nga rrëshqitjet e dheut, dhe qytetarët i falënderojmë për mirëkuptimin dhe durimin e treguar për këto vonesa të shkaktuara, pa fajin tonë”, thuhet në njoftim.

Sot Liria dhe Dinamo përballen në sfidën e barazhit
Dragashi organizon turne futbolli për fëmijë me rastin e 1 Qershorit

VV në Prizren uron Kurban Bajramin, bën homazhe te varret e dëshmorëve

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka nisur aktivitetet e Ditës së Kurban Bajramit me homazhe pranë varreve të dëshmorëve dhe vizita në strukturat e Bashkësisë...
Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit

Kurban Bajrami do të falet të mërkurën, më 27 maj 2026, në orën 05:40 në të gjitha xhamitë e Kosovës. Bashkësia Islame e Kosovës ka...

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 866 gjoba

U zhduk nga shtëpia në Prizren, 14-vjeçarja gjendet pas disa orësh dhe kthehet te familja

Totaj akuzon Qeverinë për korrupsion: Ka dhënë 2555 kontrata pa tender për 300 mln euro

“Festa e Automjeteve Historike” mbahet më 30 maj në qendër të Dragashit

Dragashi organizon turne futbolli për fëmijë me rastin e 1 Qershorit

Vetëvendosje takon rininë e Prizrenit

Liria “shkatërron” Dinamon në Ferizaj, siguron playoff-in për Superligë

‘Transferimi i vitit’, Xhaka vlerësohet edhe nga BBC-ja

Zhduket vajza 14-vjeçare në Prizren, dyshohet se iku me një të mitur tjetër

“Një emër që s’shuhet kurrë” – Arpagjik’t përkulen para Përparim Thaçit

Malisheva përballet me mungesë uji dhe energjie

VV bën homazhe për 27 martirët e Lagjes së Trimave në Prizren

Liria me njoftim për tifozët: Sektori lindor i dedikuar për përkrahësit në Klinë

Mot me diell, sot temperaturat deri në 29 gradë

