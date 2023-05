Ka nisur detyrën e të parit të Universitetit të Prizrenit Prof. asoc. dr. Mentor Alishani. Me të marr detyrën, Rektori Alishani nisi takimet fillimisht me stafin administrativ për tu njoftuar me punët që janë në proces. Ai përveç tjerash theksoi që do të jetë i hapur dhe bashkëpunues me të gjithë stafin dhe i përkushtuar në zhvillimin e institucionit brenda kornizave ligjore mbi bazën e së cilës qeveriset universiteti.