Nis shpërndarja e plehut artificial për mbi 1 mijë bujq në Rahovec

Kryetari i Komuna e Rahovecit, Smajl Latifi, ka njoftuar se ka nisur shpërndarja e plehut artificial për bujqit përfitues në këtë komunë.

Sipas tij, nga kjo skemë po përfitojnë gjithsej 1130 bujq që kanë aplikuar dhe kanë plotësuar kriteret e përcaktuara.

“Sot, pashë nga afër shpërndarjen e plehut artificial 15•15•15 +18SO3, ku përfitues janë të gjithë bujqit aplikues (1130 veta) dhe që kanë plotësuar kriteret”, ka bërë të ditur Latifi, raporton PrizrenPress.

Ai theksoi se procesi i shpërndarjes po realizohet në dy faza. Në fazën e parë janë shpërndarë 4500 thasë për 450 bujq, ndërsa në fazën e dytë pritet të shpërndahen edhe 5500 thasë për 680 bujq përfitues.

Sipas njoftimit, 80 për qind e mbështetjes financiare mbulohet nga komuna, ndërsa 20 për qind nga vetë bujqit.

Në fund, kryetari Latifi ka uruar të gjithë bujqit përfitues./PrizrenPress.com/

