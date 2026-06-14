Nis të hënën manifestimi “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë” në Prizren

Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren ka ftuar qytetarët dhe institucionet që të marrin pjesë në hapjen e manifestimit “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë”, që organizohet në nderim të heroit të Kosovës, Remzi Ademaj.
Sipas njoftimit të drejtoreshës së Arsimit, Luljeta Veselaj-Gutaj, aktiviteti hapës do të mbahet të hënën, më 15 qershor 2026, duke filluar nga ora 10:00, në Shtëpia e Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren.
Manifestimi “Remzi Ademaj – Shtigjeve të Lirisë” organizohet çdo vit për të kujtuar jetën, veprën dhe sakrificën e heroit Remzi Ademaj në shërbim të lirisë së Kosovës./PrizrenPress.com/
Marketing
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
https://prizrenpress.com/428407-2j/
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren