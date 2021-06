Nisin hetimet për vdekjen e foshnjës në Duhël të Suharekës

Një foshnje e gjinisë mashkullore ka vdekur dje në fshatin Duël të Suharekës.

Prokuroria Themelore e Prizrenit ka nisur hetimet për rastin e vdekjes së dyshimtë të foshnjes së porsalindur në Duhël të Suharekës.

Zëdhënësja e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Fitore Mehmeti-Sejrani, tha për Klankosova.tv se janë në fazën fillestare të grumbullimit të informacioneve.

Mehmeti tha se trupi i pajetë i foshnjës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore.

“Lidhur me rastin të cilit i referoheni, ju njoftojmë se jemi në fazën fillestare të grumbullimit të informacioneve.Trupi i pajetë i viktimës, me urdhër të prokurorit të shtetit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Rasti është duke u trajtuar si vdekje e dyshimtë. Për veprimet e mëtutjeshme do të njoftoheni me kohë”.