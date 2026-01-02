4.2 C
Prizren
E premte, 2 Janar, 2026
Lajme

Nisin homazhet në nderim të jetës dhe veprës së Nexhat Dacit

By admin

Me rastin e vdekjes së ish-kryetarit të Kuvendit, akademikut Nexhat Daci, në hollin e parlamentit nga ora 09:00 kanë nisur homazhet.

Qytetarë, aktorë politikë dhe familjarë do të kenë mundësinë të bëjnë homazhe deri në orën 11:45.

Në nderim të Nexhat Dacit, nga ora 12:00 do të mbahet Akademi Përkujtimore në sallën plenare të Kuvendit.

Varrimi i ish- kryekuvendarit të Kuvendit do të bëhet me nderime shtetërore nga ora 13:40 deri në 14:20.

Kuvendari i BDP-së në Prizren, Çuni : Dyshime për vjedhje masive të votave në Nashec
Plumbi qorr godet veturën në Suharekë

