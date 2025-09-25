Nisma në Prizren tregon pse refuzoi pjesëmarrjen në seancën e Kuvendit

Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit, e thirrur nga kryetari i Komunës për buxhetin e vitit 2026 dhe parashikimin për vitet 2027-2028, është anuluar sot për mungesë të kuorumit.
Nisma Socialdemokrate ka bojkotuar mbledhjen, duke e cilësuar të padrejtë dhe të paarsyeshme mbajtjen e saj vetëm dy javë para zgjedhjeve lokale.
“Vendime të tilla madhore, që përcaktojnë zhvillimin dhe orientimin financiar të komunës për një vit të tërë, nuk mund të merren në prag të zgjedhjeve, pa legjitimitetin e ri që qytetarët do ta japin me votën e tyre më 12 tetor”, thuhet në reagimin e Nismës.
Sipas këtij subjekti politik, mospjesëmarrja në seancë ishte një formë e qartë shprehjeje të kundërshtimit ndaj këtij procesi.
