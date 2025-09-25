23.3 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Nisma në Prizren tregon pse refuzoi pjesëmarrjen në seancën e Kuvendit

By admin

Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit, e thirrur nga kryetari i Komunës për  buxhetin e  vitit 2026 dhe parashikimin për vitet 2027-2028,  është anuluar sot për mungesë të kuorumit.

Nisma Socialdemokrate ka bojkotuar mbledhjen, duke e cilësuar të padrejtë dhe të paarsyeshme mbajtjen e saj vetëm dy javë para zgjedhjeve lokale.

“Vendime të tilla madhore, që përcaktojnë zhvillimin dhe orientimin financiar të komunës për një vit të tërë, nuk mund të merren në prag të zgjedhjeve, pa legjitimitetin e ri që qytetarët do ta japin me votën e tyre më 12 tetor”, thuhet në reagimin e Nismës.

Sipas këtij subjekti politik, mospjesëmarrja në seancë ishte një formë e qartë shprehjeje të kundërshtimit ndaj këtij procesi.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia e Trafikut në Prizren mban ligjërata për sigurinë rrugore në shkolla fillore
Next article
Pas dështimit të Kuvendit, Haxhillari: Buxheti nuk është për qytetarët, por për klientelën politike

Më Shumë

Sport

Liria e Prizrenit befasohet në Prishtinë, mposhtet nga 2 Korriku

Liria e Prizrenit pësoi një humbje të befasishme sot në Prishtinë, duke u mundur nga 2 Korriku me rezultat 3:0 në ndeshjen e zhvilluar...
Fokus

Besnikët e Prizrenit

Klubi i basketbollit Proton Cable Prizreni ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me katër lojtarë që do të mbeten pjesë e skuadrës edhe për sezonin...

Bashkimi Demokratik i Prizrenit prezanton programin dhe kandidatët për Kuvendin Komunal

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

Prizreni shënon fitoren e parë në Ligën e Parë

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

12 vrasje brenda 8 muajve në Kosovë

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit

Aspekte të rezistencës antikomuniste në Shqipëri në vitet ‘50 nën prizmin e dokumenteve të CIA-s

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Anwil dalin nesër në shitje

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne