Nisma  të shtunën mban takim në Prizren

Nisma në Prizren do të zhvillojë një takim të shtunën, më 07 dhjetor 2024, në ora 19:00, në “Hotel Theranda”, kati i II-të, në Prizren.

Takimi do të fokusohet në përgatitjet dhe organizimin e aktiviteteve për zgjedhjet e 9 shkurtit 2025.

“Në këtë mbledhje do të marrë pjesë edhe kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, i cili do të diskutojë me anëtarët mbi rëndësinë e koordinimit të aktiviteteve për zgjedhjet e ardhshme dhe rolin e çdo strukture në procesin elektoral”,thuhet në njoftim.

Nisma Socialdemokrate bën thirrje për pjesëmarrjen aktive të të gjithë anëtarëve, duke theksuar se kjo mbledhje do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të diskutuar detajet dhe për të përgatitur një strategji të fuqishme për zgjedhjet që vijnë.

