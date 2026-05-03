9.9 C
Prizren
E diel, 3 Maj, 2026
type here...

Fokus

Një 17-vjeçar plagoset me armë zjarri në Gjonaj të Hasit, i dyshuari 16-vjeçar dorëzohet në polici

By admin

Një 17-vjeçar është lënduar nga arma e zjarrit në fshatin Gjonaj të Hasit të Prizrenit.

Ngjarja raportohet se ka ndodhur mbrëmjen e 02.05.2026.

Policia bën të ditur se viktima ka pësuar lëndime në këmbë dhe është dërguar në Spitalin e Përgjithshëm në Prizren.

Aktualisht, njoftohet se i mituri është jashtë rrezikut për jetë. Policia bën të ditur se i dyshuari në këtë rast është po ashtu i mitur, 16-vjeçar.

 

Bëhet e ditur, se pas kësaj ngjarjeje, ai së bashku me prindin e tij janë paraqitur në Stacionin Policor në Prizren.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi ka deklaruar se për rastin është njoftuar Prokuroria.

“Policia, në bashkëpunim me Prokurorinë, është duke e hetuar rastin”, ka thënë Bytyqi për KALLXO.com.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Superliga vazhdon me tri super përballje, vëmendja në Suharekë
Next article
27 vjet nga masakra në Bukosh të Suharekës

Më Shumë

Lajme

DKA në Suharekë realizon fazën e dytë të olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe

Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Suharekë ka zhvilluar fazën e dytë të “Olimpiadës së përbashkët të gjuhës shqipe për klasën e 9-të”, në...
Lajme

Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Të hënën, më 11 maj 2026, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit dhe komandantit të logjistikës së UÇK-së, gjeneral major...

Xheladini merr pjesë në hapjen e programit Zvicër–Kosovë 2026–2029, fton ambasadorin për vizitë në Dragash

Prizreni nuk është skenë për rikthimin e hijes osmane

Vushtrria pret Prizrenin, duel i rëndësishëm për kreun dhe mbijetesën

Superliga vazhdon me tri super përballje, vëmendja në Suharekë

Borxhet ndaj futbollistëve – Ballkani, Liria, Trepça, Vushtrria dhe Feronikeli ’74 me merkato të bllokuar nga FIFA

1 Maji – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve

Organizata “Shqiptaria” reagon ashpër ndaj paradës ushtarake turke në Prizren

Ndahet nga jeta mësuesi Fejzullah Duraku nga Krusha e Madhe

Sot, mbahet akademi përkujtimore për komandantin Naser Shala

Sulmoi fizikisht një zyrtar, arrestohet i dyshuari në Prizren

Bashkimi kërkon finalen sonte

Tërheqja e 2 milionë eurove nga përmbaruesit, rrezikohen shërbimet shëndetësore në Prizren

Bashkimi kampion i Kosovës në Ligën U18

Në Prizren arrestohet i kërkuari që ishte i dënuar me burg efektiv

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne