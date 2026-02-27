12.9 C
Prizren
E premte, 27 Shkurt, 2026
Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë

By admin

Një burrë është gjetur pa shenja jete në rrugë të enjten, pranë shtëpisë së tij në fshatin Krstac i Epërm, në komunën e Dragashit.

Policia njofton përmes raportit 24-orësh se në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë e emergjencës, të cilat kanë konstatuar vdekjen e tij.

Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa rasti është cilësuar si “Hetim i vdekjes”.

